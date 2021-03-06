В Украине в 2021 году произвели более 10% “чистой” энергии – данные Минэнерго

06.03.2021, 12:16, Новости дня

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Производство электроэнергии на “зеленых” электростанциях и гидроэлектростанциях за первые два месяца 2021 года составило в сумме 10,4% от всего производства электроэнергии. В прошлом году за тот же период доля возобновляемой энергетики в производстве составила 8,7%. Об этом идет речь в данных, опубликованных на сайте Министерства энергетики Украины.

Из альтернативных источников – ветряными, солнечными электростанциями и из биомассы – за два месяца произвели 1332,3 млн кВт-ч электроэнергии, это на 10,4% больше, чем за такой же период прошлого года. Доля “зеленой” электроэнергии в общем производстве составила 4,8%.

Гидроэлектростанции в этом году произвели на 28,2% меньше электроэнергии, чем за два месяца прошлого года, доля ГЭС составила 5,5%. Производство электроэнергии на атомных станциях составляет 50,5%, на ТЭС – 38,2%.

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

“Гарантированный покупатель” 12 февраля выплатил 2,23 млрд грн производителям электроэнергии по “зеленому” тарифу. Таким образом удалось рассчитаться за электроэнергию, произведенную в марте, и погасить 21% долга за апрель 2020 года.

По информации “Обозревателя”, на 1 марта выплачено только 3 млрд грн “старого” долга и нет никаких решений Кабинета Министров о расчетах в течение этого года по другим долгам в объеме 13,4 млрд грн.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

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