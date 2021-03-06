 

Закарпатская область с 8 марта будет в “красной” зоне

06.03.2021, 12:16, Новости дня
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Закарпатская область с 8 марта будет включена в “красную” зону эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Telegram 6 марта сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Он рассказал, что сегодня прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Комиссия решила установить с полуночи 8 марта “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории региона ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – говорится в сообщении.

5 марта региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить ограничения в области. В Закарпатской облгосадминистрации сообщали, что койко-места для пациентов с коронавирусом в области заполнены на 81%.

В “красную” зону по состоянию на 6 марта входят также Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  По состоянию на утро 6 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,4 млн человек, 26,9 тыс. пациентов умерло, почти 1,2 млн – выздоровело.

В Закарпатской области коронавирус подтвержден у 43 504 человек, 982 пациента умерло, 32 116 – выздоровело.

По данным Минздрава на 5 марта, в Закарпатской области 2-го, 3-го и 4 марта наблюдалось превышение уровня госпитализаций (90,4; 90,8 и 92,7 на 100 тыс. населения). Койкоместа с кислородом в регионе по состоянию на 4 марта были загружены на 63,3%. 

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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