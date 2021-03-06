В США заявили о подготовке России к созданию гигантского военного альянса

06.03.2021, 12:12, Разное

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Аналитики в США уверены в подготовке РФ к созданию нового военного альянса. В гигантскую организацию войдут Китай, Беларусь и Пакистан.

Американское издание The Trumpet обнародовало аналитический отчет военных экспертов относительно планов России. Обозреватели, консультировавшие авторов публикации, предположили, что РФ стремится к созданию нового гигантского альянса в области обороны. За время, прошедшее с момента распада Советского Союза, Москве все же удалось не только удержаться на высоких позициях, но и создать одну из самых мощных армий мира.

Сейчас же, уверены эксперты в США, РФ активно развивает военное сотрудничество, находя новые точки для интеграции с другими странами. Следствием такой стратегии стали ежегодные военные учения на территории РФ, в которых принимает участие множество военнослужащих из стран-партнеров. Так, только на 2021 год запланировано 9 таких мероприятий. Москва уже сейчас нацелена организовать своего рода многонациональную армию из бывших республик СССР.

Кроме того, американское издание отмечает тесные контакты РФ с Беларусью, Китаем и Пакистаном. Вместе с армиями указанных государств российские военнослужащие отрабатывают совместное развертывание войск и совершенствуют возможности гибридной войны. Также во время учений прорабатываются возможные сценарии масштабных баталий при условии выведения из строя одного или нескольких союзных войск. Новый военный альянс способен кардинально изменить соотношение сил в мире, создав мощную конкуренцию НАТО.

Источник: politros.com