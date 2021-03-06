Виктор Баранец рассказал о превосходстве российских танков над западной бронетехникой

06.03.2021, 12:12, Разное

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Виктор Баранец дал характеристику новейшим разработкам российских конструкторов танков. Военный обозреватель рассказал, в чем состоит превосходство отечественной бронетехники над аналогами, состоящими на вооружении стран Запада.

Танковые войска Российской Федерации постоянно получают обновленные единицы техники. В модернизированных бронетранспортерах улучшены многие характеристики, важные для эксплуатации в условиях реальных боев. Эксперт Виктор Баранец уверен в наличии неоспоримых преимуществ российских БТР над аналогичными танками армий стран Запада.

Так, в новейших машинах улучшена броня, благодаря чему они стали более быстрыми и мобильными. Многие танки НАТО и США имеют гораздо меньшую маневренность, что делает их менее успешными на поле боя. Новые броневые элементы, разработанные отечественными конструкторами, не только уменьшат массу БТР, но и позволят им преодолевать водные преграды вплавь. Постоянная работа по обновлению и модернизации парка тяжелой бронированной техники является для РФ главным приоритетом. Именно танкам, уверен Баранец, может выпасть ключевая роль при возникновении вероятного военного конфликта с теми или иными государствами.

Особое внимание обозревателя привлекает танк «Армата», также актуальной на сегодняшний день является работа по переоборудованию Т-90. Уже сейчас разведка иностранных армий пытается раздобыть формулы для производства у себя российской композитной танковой брони, что подтверждает превосходство отечественной бронетехники.

Со слов Виктора Баранца, изобретение российских ученых позволяет танкам выдерживать удары современных противотанковых вооружений. По маневренности и возможностям преодоления препятствий любая западная техника уступает легким БТР и БМП ВВС России. Так, если средний западный танк весит порядка 70 тонн, то отечественные образцы не превышают 47 тонн.

Источник: politros.com