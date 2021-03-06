Дмитрий Дюжев рассказал о сердечном приступе Сергея Безрукова прямо на сцене

06.03.2021, 12:12, Разное

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Популярный актер Сергей Безруков настолько увлечен своей работой, что порою не обращает внимания на проблемы со здоровьем. Дмитрий Дюжев, его коллега по сериалу «Бригада», пояснил о сердечном приступе прямо на сцене во время выступления.

Известность и слава пришли к Сергею Безрукову после выхода на экраны сериала «Бригада». Исполнивший роль Саши Белого актер стал одним из самых востребованных в стране. Однако звезда не стал довольствоваться полученным результатом, исполнив после еще множество других ярких образов как в кино, так и на театральной сцене. График работы Безрукова настолько плотный, что ему не хватает времени не только на хобби или отдых. Артист порой вовсе не обращает внимания на проблемы со здоровьем. Однажды это едва не закончилось трагически.

Как пояснил поклонникам таланта зезды Дмитрий Дюжев, еще один герой «Бригады», расстройство кардио-сосудистой системы Безрукова дало о себе знать в самый неподходящий момент. Актера пришлось забирать врачам прямо со сцены из-за случившегося у него сердечного приступа. Инцидент стал результатом фанатичной преданности актера своей профессии. Причем, как отмечает Дюжев, безруков постоянно работает на износ, не обращая внимания ни на что, в том числе, на сбои в организме.

Свой рассказ Дмитрий Дюжев изложил в эфире телепрограммы «Мой герой», выходящей на телеканале ТВЦ. Вместе с ним в студию был приглашен и сам Сергей Безруков. Он подтвердил слова коллеги, добавив, что просто живет театром. Несмотря на то, что такое творчество приносит существенно меньшие гонорары, чем кино, артист не намерен отказываться от сцены. Помостки и софиты для него являются состоянием души и неким «сумашествием».