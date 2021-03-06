 

Мнение: Код крепостных

06.03.2021, 12:04, Разное
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В США есть традиция 1 февраля отмечать Национальный день свободы (National Freedom Day). Дело в том, что 1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства.

А в России нет традиции не то что праздновать, но даже вспоминать день отмены крепостного права. Вот и нынче мало кто вспомнил, что 19 февраля 1861 года (3 марта по новому стилю) император Александр II подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».

3 марта страна могла бы вспомнить 160-ю годовщину отмены крепостного прав. Но не вспомнила.

Почему не вспомнила?  Может, потому что у многих в генетическом коде все еще прописано крепостничество? И они не верят, что крепостное право отменил еще Александр II? Ну и зачем тревожить и переубеждать таких людей?  Зачем вспоминать про 160 лет, прошедших со дня отмены крепостного прав?

На иллюстрации картина Бориса Кустодиева «Освобождение крестьян», 1907 г., отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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