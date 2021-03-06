Зеленский поблагодарил США за санкции против олигархов

06.03.2021, 12:00, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за помощь в борьбе с олигархами, отметив, что страна намерена укрепить отношения с партнерами, в частности, с США, сообщила пресс-служба украинского главы.

«Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения», – сообщила пресс-служба Зеленского в Facebook.

Отмечается, что Украина намерена преодолеть систему, где господствуют олигархи, а также укрепить отношения с партнерами, в частности, с США. Также подчеркивается, что Зеленский сделал для борьбы с местными олигархами больше, чем другие.

Ранее США ввели санкции олигарха Игоря Коломойского и его семьи за коррупцию. Украинскому бизнесмену, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Бизнесмен внесен в список за «значительную коррупцию».