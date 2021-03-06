В ВОЗ поприветствовали исследования препарата от COVID «Мир-19»

06.03.2021, 12:00, Новости дня

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Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос об исследованиях российского препарата от COVID-19 «Мир-19», заявила, что организация приветствует различные инициативы, способствующие борьбе с пандемией коронавируса.

«ВОЗ приветствует различные исследования в рамках борьбы с COVID-19 и поддерживает различные инициативы, и данный вопрос находится в области обсуждения НИОКР (не относится к компетенции офиса ВОЗ в России)», – цитирует ТАСС Вуйнович.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что ФМБА РФ планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. По ее словам, препарат абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. 3 марта стало известно, что исследование препарата «Мир-19» против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев.