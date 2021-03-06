Мнение: Фотоотчет о возложении цветов к могиле Сталина 5 марта 2021 года

06.03.2021, 11:28, Разное

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Большой фотоотчет о проведении 22-й по счету акции "2 гвоздики товарищу Сталину" https://colonelcassad.livejournal.com/6602845.html, в рамках которой было собрано чуть менее 200 000 рублей и возложено более 5000 красных гвоздик.

https://vk.com/2gvozdiki?z=photo-50654684_457239764%2Falbum-50654684_276446119 – полностью по ссылке

Плюс фото-отчет от КПРФ

https://kprf.ru/photoreports/869.html – полностью по ссылке

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