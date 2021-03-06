У нардепа Козака может быть российский паспорт – СМИ

06.03.2021, 11:26, Новости дня

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Народные депутаты Украины от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Тарас Козак и Ренат Кузьмин использовали российские паспорта для полетов из России. Об этом сообщила 5 марта “Новая газета”.

Издание подчеркивает, что представители от ОПЗЖ на протяжении войны на Донбассе регулярно совершали поезди в Россию, встречаюсь с российским президентом Владимиром Путиным или депутатами Госдумы.

По данным журналистов, рекордсменом по числу полетов в Россию, включая полеты в аннексированный Крым, стал Кузьмин. С 2015 по 2019 год он перемещался по воздушному маршруту Москва – Симферополь – Москва (иногда Санкт- Петербург – Симферополь) около 240 раз. В сентябре 2019 года, уже имея мандат депутата Верховной Рады, Кузьмин дважды слетал в крымский Симферополь из Москвы в нарушение законодательства Украины.

Журналисты “Новой газеты” также утверждают, что Кузьмин летал из России в третьи страны вроде Гонконга либо Доминиканы с паспортом, который по количеству цифр он соответствует российскому загранпаспорту. При этом, его номер начинается на 88, а в РФ такой серии нет.

Другой представитель ОПЗЖ Козак также, по данным издания, в январе 2020 года летел из Ростова в Кишинев с паспортом номер которого соответствует формату российского загранпаспорта.

Также источник “Новой газеты” в украинских спецслужбах рассказал о наличии российского паспорта у предпринимательницы Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой Козака. Именно этот документ она предъявляла при полетах из Москвы в Симферополь, Минск, Анапу, Дубай, Стамбул, Лейтре в Папуа – Новой Гвинее, а также в Ростов.

Журналистка “Новой газеты” 5 марта сообщила в своем Facebook, что отправляла Козаку запрос о наличии у него российского гражданства или гражданства других стран, но ей так и не ответили.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4365651266795694&id=100000525916355

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и предполагаемой гражданской жены Козака Лавренюк.

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