“Причастен к крупной коррупции”. Почему США ввели санкции против Коломойского и чем это грозит. Главное

06.03.2021, 7:26, Новости дня

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Что произошло

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Об этом 5 марта 2021 года заявил государственные секретарь США Энтони Блинкен.

Заявление чиновника опубликовано на официальном сайте Госдепартамента США, украинский перевод выложен на сайте американского посольства США.

“Сегодня я публично объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции. Будучи официально на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам своего правительства и общественным процессам, включая использование своего политического влияния и официальной власти для его личной выгоды”, – говорится в заявлении Блинкена.

Государственные секретарь США Энтони Блинкен. Фото: ЕРА

Госсекретарь отметил, что хотя внесение в санкционный список основано на действиях, совершенных бизнесменом во время пребывания на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации, он также “выражает обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего”.

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Блинкен добавил, что включение в список “подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины”.

“Соединенные Штаты продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа способствует продвижению реформ. Департамент продолжит использовать подобные органы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире”, – резюмировал госсекретарь США.

Чем американские санкции грозят Коломойскому

В заявлении Блинкена отдельно оговаривается, что Коломойский включен в санкционный список в соответствии со статьей 7031(c) закона о финансировании Государственного департамента, иностранных операциях и смежных программах до 2020 года.

Издание ZN.UA уточняет, что эта статья лишает права въезда в США нынешних и бывших должностных лиц иностранных правительств и их ближайших родственников, о которых госсекретарь располагает достоверной информацией, что они были прямо или косвенно причастны к значительной коррупции, включая коррупцию, связанную с добычей природных ресурсов, или к грубому нарушению прав человека.

Согласно закону, супруги, дети и находящиеся на иждивении члены семьи, являющиеся бенефициарами коррупции, также не имеют права на въезд в США.

Справка “ГОРДОН“. Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимал восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина” по состоянию на май 2020 года. По оценке журнала НВ на конец октября того же года, он с состоянием $1,18 млрд занимает шестое место в списке самых богатых граждан страны.

В заявлении Бленкена отдельно указывается, что, помимо Коломойского, в санкционный список включены и члены его семьи: жена Ирина, дочь Анжелика и сын Израиль Цви. По словам госсекретаря, “это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США”.

У бизнесмена и членов его семьи есть шанс получить разрешение на въезд в США, но, согласно закону, только если въезд будет способствовать достижению важных целей правоохранительных органов США или чей въезд необходим для выполнения обязательств США в соответствии с Соглашением о центральных учреждениях ООН.

Коломойский со своим сыном, баскетболистом Израилем Цви. Фото: БК “Дніпро” / Facebook

Выполнение закона контролирует Конгресс, для чего госсекретарь обязан не позднее чем через 30 дней после вступления санкциооного списка в силу и каждые 90 дней после этого представить Комитету по ассигнованиям, международным отношениям и судебным органам отчет с описанием его применения в течение предыдущих 12 месяцев. Незасекреченные части доклада должны быть размещены на веб-сайте Государственного департамента.

За что ввели санкции

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали “Буквы”.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

Справка “ГОРДОН”. The Washington Post пишет, что Коломойский и партнеры купили в США, в частности, почти 0,5 млн м² коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Реакция на санкции США

После официального сообщения о включении Коломойского в санкционный список, Офис президента разместил в Facebook пост, в котором поблагодарил партнеров за помощь в деолигархизации Украины. При этом в тексте ни разу не упоминается имени бизнесмена.

“Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: менее чем за два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма. Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути”, – говорится в сообщении.

В Офисе подчеркнули, что будут “неотступно двигаться по пути реформирования каждого сектора и укрепления отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США”.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2299211853557002

Премьер-министр Украины в 2019–2020 годах Олексей Гончарук напрямую обвинил Коломойского в “топкоррупции и вымыванию средств из украинского бюджета”. Бывший глава Кабмина убежден, что санкции США – это “черная метка” и серьезная угроза встретиться тет-а-тет с американской Фемидой.

“Санкции против Коломойского – важный шаг, но это только начало. Фактически олигарху ничего не угрожает, если у него есть “политическая крыша” в самых высоких кабинетах украинской власти, многочисленне лоббисты, карманные депутаты и еще медиаоружие. Тем не менее, санкции Соединенных Штатов – это черная метка для Коломойского и его окружения. Убежден, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим: стоит ли стать персоной нон грата для США и встретиться с американской Фемидой лицом к лицу. Опыт одного известного медиакилера [судя по всему, речь о нардепе фракции “Слуга народа” Александре Дубинском, против которого США ввели санкции за попытки вмешательства в президентские выборы] показывает – не стоит”, – написал Гончарук в Facebook.

https://www.facebook.com/Oleksiy.Honcharuk/posts/490901658956417

Журналист и главный редактор сайта “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов убежден, что “главный выигрыш Коломойского – победа на выборах Зеленского – стал началом конца”.

“Впечатлен победой и окном возможностей. Коломойский начал брать куски власти, прыгающие ему в руки, он зашел и в Офис президента, и в Кабмин, и в парламент. И походу ударил по всем американским узлам влияния в Украине – по “ПриватБанку”, по Нацбанку, по энергетике, по НАБУ. Возникает впечатление, будто Коломойский хотел показать, что Америка без него в сложных украинских делах не разберется, что у него на руках все козыри, и хотел расторговать свое влияние в обмен на неприкосновенность. Но вот парадокс – как только Коломойский показал всем, что у его влияния нет границ, как все это начало не увеличивать его вес, а увеличивать его токсичность”, – написал Бутусов в Facebook.

Журналист убежден, что “удар по Коломойскому на порядок усиливает влияние США в Украине”.

“Это, пожалуй, единственный на сейчас очевидный результат санкций США против Коломойского в украинской политике. Посмотрим, будет ли это достаточной встряской для президента Зеленского, чтобы перезагрузить свое окружение и начать делать структурные реформы”, – резюмировал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5375722125801373

США фактически показали, что “не хотят видеть бизнесмена Игоря Коломойского, членов его семьи и связанных с ним лиц в своей стране”. Об этом заявил глава партии и первый замглавы парламентской фракции партии “Слуга народа” Александр Корниенко в комментарии “Радіо Свобода”.

Он отметил: независимо от того, как будут развиваться события с санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.

“Это касается и “ПриватБанка”, и других историй. Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть”, – заверил глава партии.

Корниенко подчеркнул, что “любой миллиардер” должен в Украине понимать, что живет по общим для всех законным правилам.

Игорь Коломойский еще не прокомментировал свое попадание в санкционный список США. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, член наблюдательного совета “Укрзалізниці” Сергей Лещенко убежден, что, по сути, Коломойского объявили “токсичным на весь мир”,

“Таким публичным заявлением правительство США, по сути, объявило Коломойского человеком, с которым не рекомендуется иметь дело, объявив его токсичным на весь мир”, – считает экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что введение санкций против бизнесмена Игоря Коломойского и публичное объявление о них от госсекретаря США – политический сигнал от администрации США для украинской власти. Об этом Климкин сказал “Радіо Свобода”.

“Я считаю, что это больше, чем санкции в отношении Игоря Коломойского… Я считаю это политическим сигналом”, – сказал он.

По словам Климкина, американская администрация хочет подтолкнуть Украину, чтобы она стала не просто партнером, а союзником США, и посылает украинским властям прямой месседж о том, “что надо заканчивать эти имитации относительно судебной реформы, относительно деолигархизации, и начинать браться за ум, и, конечно, прекратить кошмарить антикоррупционные институции, которые сейчас борются за свое существование”.

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