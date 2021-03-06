 

В мире коронавирус подтвердили у более 116 млн человек

06.03.2021, 11:26, Новости дня
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В мире по состоянию на 6 марта коронавирус подтвердили у более 116 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами вируса стали почти 2,6 млн человек, выздоровели 65,5 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (28,9 млн заболевших, 522,9 тыс. умерших);
Индия (11,2 млн заболевших, 157,7 тыс. умерших, 10,9 млн выздоровевших);
Бразилия (10,9 млн заболевших, 262,8 тыс. умерших, 9,6 млн выздоровевших);
Россия (4,3 млн заболевших, 86,8 тыс. умерших, 3,8 млн выздоровевших);
Великобритания (4,2 млн заболевших, 124,5 тыс. умерших).

Великобритания и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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