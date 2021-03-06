 

Аваков: Мы помирились с Саакашвили. Пообсуждали прошлое. Фамилия Порошенко звучала много раз

06.03.2021, 11:26, Новости дня
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что помирился с экс-президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области, ныне председателем украинского Исполнительного комитета реформ Михаилом Саакашвили.

Об этом он сказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона, помирился ли он с Саакашвили, Аваков ответил, что “так можно сказать, да”, и добавил, что они пожали друг другу руки. “Вы же видите: вы же рискнули сесть со мной со стаканчиками с водой”, – пошутил глава МВД.

– Мы пообсуждали многое из тех времен. Очень многое. И в этих обсуждениях была много раз фамилия [пятого президента Украины Петра] Порошенко, – добавил он.

14 декабря 2015 года на заседании Национального совета реформ в Киеве на тот момент председатель Одесской облгосадминистрации Саакашвили и глава МВД Аваков устроили скандал. В ходе перепалки Аваков бросил в Саакашвили стакан воды и посоветовал убираться из страны.

Аваков заявил, что его оппонент “устроил истерику” и перешел к прямым оскорблениям после вопроса, почему Саакашвили общался с российским олигархом с “Уралхима” относительно приватизации Одесского припортового завода. На тот момент премьер-министр Арсений Яценюк обозвал губернатора “гастролером” и сказал “убираться из Украины”.

В феврале 2016 года Аваков назвал Саакашвили “политическим аферистом, обманувшим одесситов”.

Позднее, в 2019 году, вернувшись в Украину после выдворения, потери и возвращения украинского гражданства, Саакашвили заявил, что у него не было личного конфликта с Аваковым – “был конфликт с системой”, на стороне которой выступал глава МВД. По словам Саакашвили, у него больше оснований быть обиженным на Порошенко, а не на Авакова.



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