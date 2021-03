Ровер Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

06.03.2021, 11:26, Новости дня

Американский марсоход Perseverance совершил первую короткую поездку по поверхности Красной планеты и сделал несколько фотографий. Об этом говорится на официальной странице марсохода в Twitter.

5 марта на странице было опубликовано сообщение, о том что Perseverance провел быструю проверку рулевого управления перед тем, как начать движения.

Затем сообщилось, что марсоход совершил первую поездку, проехав около 16 футов (5 метров).

Как говорится на сайте NASA, за 33 минуты марсоход продвинулся вперед на 13 футов (4 метра), после чего он развернулся на 150 градусов влево и откатился назад на 8 футов (2,5 метра).

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные.

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой. Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом на Марсе. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance записывает на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, записывают посадку на Марс, звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы. Первые аудио, присланные ровером, NASA опубликовали 22 февраля.

