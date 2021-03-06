Лолита Милявская призналась, что ее пугает взгляд Владимира Путина

06.03.2021, 11:22, Разное

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Лолита Милявская пояснила о своих представлениях относительно идеального мужчины. В эфире телешоу «Вечерний Ургант» певица призналась, что ее пугает взгляд Владимира Путина.

Лолита Милявская известна не только своими песнями, но и острым словом. Благодаря этому артистка не только поет, но и ведет разнообразные программы на российском телевидении. В этот раз сама певица стала гостьей шоу Ивана Урганта. Общаясь с хозяином студии, Лолита призналась, какие черты особенно ценит в мужчинах. Так, одним из наиболее привлекательных факторов для нее является взгляд, который у идеального представителя сильного пола должен быть «президентским».

На предложение составить портрет мужчины мечты, популярная исполнительница выбрала нос самого ведущего «Вечернего Урганта». При этом она подчеркнула, что не всегда просто определить, натуральный нос или его хозяин сделал ринопластику. Относительно глаз, то они могут быть разве что скрыты линзами другого цвета. Но привлекают они Лолиту, только если выглядят как глаза президента. Именно взгляд Владимира Путина, колкий с прищуром, буквально пугает эстрадную звезду. От таких глаз, заверяет певица, хочется сразу «раздеться».

Ведущий телешоу согласился с артисткой, дополнив, что глаза лидера Российской Федерации если и «страшные», то все равно честные.

Кроме носа и глаз, Лолита пояснила о предпочтениях относительно других частей тела и лица. Так, у обладателей тонких губ и бороды нет шансов покорить поп-диву.

Раскрыла бывшая участница кабаре-дуэта «Академия» и секрет своего последнего изменения внешности. С ее слов, выбирая короткую стрижку, она была абсолютно трезвой. На ее предложение снова назвать идеальным рот Урганта, тот отказался, не пожелав выигрывать у президента своей страны.

Источник: ura.news