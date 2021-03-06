Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства

06.03.2021, 11:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, сообщила пресс-служба Кремля.

«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, предусмотрев в нем в том числе совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей. Срок – 1 сентября 2021 года», – говорится в сообщении.

Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России.

Президент также поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей.

«Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения», – говорится в тексте поручения.

Ранее Путин заявил, что возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве.