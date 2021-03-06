 

Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства

06.03.2021, 11:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, сообщила пресс-служба Кремля.

«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, предусмотрев в нем в том числе совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей. Срок – 1 сентября 2021 года», – говорится в сообщении.

Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России.

Президент также поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей.

«Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения», – говорится в тексте поручения.

Ранее Путин заявил, что возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Interia – Польше остаётся лишь надеяться, что Байден не припомнит ей Форт Трамп

17.10 / Москвичей предупредили о «барическом дне»

14.08 / БЕЛТА – Лукашенко считает, что белорусских бастующих «раскачивают»

23.02 / Опубликована информация о новой версии хранилища TerraMaster D8 Thunderbolt 3

18.10 / Посол предостерег США от надежд «разорвать» экономику России

05.08 / Добровинский покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой

04.01 / ГБР Украины направило в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. главы “Укравтодора“

05.09 / США потребовали от России вывести войска из Украины

11.02 / NI – «Запад-2021» цементирует военный союз России и Белоруссии

03.01 / Windows XP все еще используют на 1% компьютеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска