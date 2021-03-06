 

Лишний вес обнаружен у каждого пятого школьника в России

06.03.2021, 11:10, Новости дня
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Каждый пятый мальчик и каждая шестая девочка в российской школе имеют лишний вес, сообщил глава центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк Дмитрий Никитюк.

По словам эксперта, проблемы с весом обнаружены у 20% учащихся общеобразовательных школ в России. «Обнаружено, что сегодня каждый пятый мальчик и каждая шестая девочка в российской школе имеют лишний вес», – передает ФАН со ссылкой на РИА «Новости».

При этом серьезный недостаток веса на сегодняшний день наблюдается у 5% школьников. За последние десять лет этот показатель уменьшился в три раза, добавил он.

Эксперты из ВОЗ не единожды предупреждали об опасности детского ожирения. Известно, что подростки с лишним весом чаще других детей сталкиваются с серьезными болезнями в зрелом возрасте. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в скелетно-мышечной системе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям. 



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