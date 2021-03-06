Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID

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06.03.2021, 11:10, Новости дня
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Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

«К сожалению, он (Орешкин – прим. ВЗГЛЯД) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», – цитирует «Интерфакс» Мишустина.



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