Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID

06.03.2021, 11:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

«К сожалению, он (Орешкин – прим. ВЗГЛЯД) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», – цитирует «Интерфакс» Мишустина.