Мнение: Кто должен дать мне денег на завод

06.03.2021, 11:04, Разное

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Предположим, я хочу открыть завод по производству хвосторезов. Мне нужно 100 миллионов рублей, из которых большая часть которых пойдёт на закупку станков, а меньшая — на материалы и на прочие текущие нужды, которые придётся оплачивать, покуда завод не выйдет хотя бы в небольшой плюс.

Хвосторезы — не наркотики и не лутбоксы, окупаться завод будет долго, примерно 8-10 лет. Поэтому главный вопрос заключается в том, кто даст мне денег на открытие завода, зная, что вернуть их я смогу не сразу, и что какого-то астрономического дохода от вложений в мой завод также не будет.

Давайте рассмотрим варианты.

1. Денег не даст никто

Если я не найду денег на завод, экономика не получит ни налогов, ни рабочих мест. Также я не буду закупать у отечественных производителей ни станки, ни заготовки для хвосторезов, ни разную другую нужную заводу продукцию. Хвосторезы придётся импортировать, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.

2. Деньги даст государство

Во-первых, не даст, у государства своих расходов хватает. А во-вторых, даже если даст, то в плюс завод работать будет очень навряд ли. Государственная система неплохо умеет тратить деньги, добиваясь решения своих задач: строить мосты с дорогами, закупать оружие для армии. Зарабатывать деньги государство не умеет — опытных бизнесменов среди чиновников мало, при этом даже они связаны системой по рукам и ногам, из-за чего не могут себе позволить принимать правильные с точки бизнеса решения.

3. Деньги дадут розничные инвесторы

Вполне рабочий путь. Я могу пригласить акционеров с деньгами, я могу выпустить облигации. Собственно, именно так и открывается большая часть заводов.

4. Деньги я накоплю сам

Вырожденный вариант розничного инвестора, в котором предприниматель инвестирует в своё собственное дело. Хорошая схема, которая не позволяет надеяться на взрывной рост, но зато обладает отличной устойчивостью к кризисам.

5. Деньги даст банк

Нужную сумму банк, конечно, не даст, но помочь кредитом может. Вместе с тем порядочные банки берут деньги у вкладчиков, добавляют процент за свои услуги, после чего выдают кредит предприятиям. Таким образом вариант «деньги даст банк» — это снова вариант «деньги дадут розничные инвесторы».

6. Деньги даст местная ячейка КПРФ

Коммунисты найдут 50 рабочих и служащих, каждый продаст квартиру и скинется по два миллиона рублей. Мы вместе откроем завод и будем наслаждаться совместным трудом в спаянном рабочем коллективе. Так как завод будет принадлежать рабочим, мы сможем не делиться с буржуем прибавочной прибылью, а оставлять её всю себе, направляя либо на развитие завода, либо на улучшение условий труда. Вариант фантастический, так как местная ячейка КПРФ никаких денег, очевидно, не даст.

Теперь, когда мы всё это проговорили, можно ответить на заскорузлый упрёк, которым далёкие от экономики люди попрекают так называемых «рантье». Эти «рантье», если только так можно называть розничных инвесторов, выполняют невероятно важную роль — финансируют развитие экономики страны.

Каждый хочет, чтобы экономика России развивалась, чтобы в ней строились заводы и распахивались поля. Вместе с тем для правильного развития экономики нужны длинные деньги, а длинные деньги, — инвестиции на 5-10-25 лет, — можно найти только у частных инвесторов. Если смахнуть частников с игровой доски, мы получим один из двух хорошо знакомых нам сценариев:

— или 1980-е, когда главным инвестором выступало государство, а экономика страны работала в надёжный убыток, перемалывая природные ресурсы на никому не нужное гнильё или металлолом;

— или 1990-е, когда длинных денег в стране не было, из-за чего проекты сложнее ларька с сигаретами или распивочной рубились «новыми русскими» на корню.

Подведу итог

В головах некоторых людей удивительным образом сочетаются мечты о новых заводах и ненависть к «биржевым спекулянтам», то есть к тем, кто тратит часть своей зарплаты на покупку акций. Тут, однако, следует определяться. Или мы радуемся новым заводам, но тогда владельцев акций и облигаций нужно любить, ибо новые заводы строятся сейчас именно на их деньги. Или мы закрываем биржи и раскулачиваем частников. Но тогда радоваться новым заводам уже не получится, ибо платить за их строительство будет весь народ, причём такую заряженную цену, что государству придётся срочно восстанавливать железный занавес, дабы люди не начали от такого счастья массово уезжать за рубеж.