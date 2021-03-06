 

В РФ выявили 11 тыс. новых случаев коронавируса

06.03.2021, 10:28, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1820, Санкт-Петербурге – 975, Московской области – 746. Всего в стране выявлено 4 312 181 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 900 348 человека, из них 15 027 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 441 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 88 726 человек.

Накануне, 5 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 024. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 2.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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