 

Мишустин призвал ускорить подготовку плана по развитию БАМа и Транссиба

06.03.2021, 10:48, Новости дня
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Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для наращивания объема перевозок угля.

Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график реализации этапов строительства этих двух магистралей с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда по основным участкам, передает РИА «Новости».

«Тогда мы сможем сделать абсолютно четкий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы – все те, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг или благодаря БАМу и Транссибу. Коллеги, прошу вас ускорить эту работу, чтобы в максимально сжатые сроки мы подготовили все решения и доложили об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жесткими сроками по каждому участку», – обратился Мишустин к участникам совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

Он отметил, что первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году.

«Суммарно будет построено около 670 километров путей. На втором этапе – более 1 тыс. 300 километров. В целом до 2024 года объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита и контейнеров, составит около 780 миллиардов рублей», – добавил премьер, говоря о развитии БАМа и Транссиба.

Ранее Мишустин сообщил, что кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

Напомним, 2 марта президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба, который должен быть поквартальным до 2024 года.



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