Душила и снимала на камеру. Украинке дали более пяти лет за издевательство над животными

06.03.2021, 10:38, Новости дня

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Вольнянский районный суд Запорожской области приговорил 25-летнюю женщину к пяти годами и шести месяцам лишения свободы за жестокое обращение с животными и изготовление порнографии. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба суда.

Кроме того, 52-летний житель Запорожья также признан виновным по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (распространение порнографии) и получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком три года.

Как отмечет “BBC News Україна”, первые сообщения о женщине, которая издевалась над животными, снимала это на видео и впоследствии преподавала записи в соцсети, появились летом прошлого года.

Резонанс возник после публикации зоозащитницы Светланы Лавриков, которая рассказала о группе в соцсети “ВКонтакте”, где публикуются такие видео. Сейчас сторис зоозащитницы уже недоступны, но их скриншоты публиковало местное издание “Актуально”.

По словам Лавриковой, неизвестная женщина на этих записях среди прочего топчется по животных – собаках, кошках и крольчатах – и душит их на камеру. К тому же, она пыталась на этом зарабатывать – доступ к некоторым видео был платным. Кроме фото и видео издевательства над животными, женщина преподавала и собственные обнаженные фото.

Примерно в то же время фигурантку дела разыскали волонтеры и зоозащитники, одному из которых удалось записать с ней короткое интервью. Telegram-канал ZаБор Запорожье публиковал видео, где женина не отрицает обвинения в свой адрес, но говорит, что делала все под давлением мужа, который оказывал ей жилье.

После того, как история получила широкую известность, неизвестные пробрались в дом к паре, которая издевалась над животными, избили мужчину и подожгли его автомобиль, сообщает “1+1”. Вскоре огонь с авто перекинулся на дом.

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