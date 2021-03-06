 

Экс-глава “Укрзалізниці” Балчун занялся янтарным бизнесом

06.03.2021, 10:38, Новости дня
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Экс-председатель правления “Укрзалізниці” Войцех Балчун стал совладельцем добывающей компании в Украине в сентябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса YouControl, внимание на которые обратило издание NADRA.info.

Бальчун получил 19,5% в капитале “Аурум Полонез”, зарегистрированного в Киеве. Основной вид деятельности бизнеса – добыча прочих полезных ископаемых и разработки карьеров. Общий капитал организации – 262,5 тыс. грн, на долю Бальчуна приходится чуть менее 51,2 тыс. грн.

Другими учредителями компании являются Николай Немцов из Черновцов и компания из Польши “Амос Инвестментс”.  В польских реестрах “Амос Инвестментс” фигурирует как акционерное общество, основанное в 2016 году, с капиталом в 2 млн злотых и основным видом деятельности “Услуги, связанные с морским транспортом”, отмечает NADRA.info. 

По данным источников издания, “Аурум Полонез” с ноября 2020 года работает на месторождении, спецразрешением на которое владеет государственное предприятие “Янтарь Украины”. “Аурум Полонез” выступает одновременно инвестором и подрядчиком на участке “Пугач” месторождения “Клесовское” (северная окраина города Клесов, Ровенская область). При этом добытым камнями распоряжается непосредственно “Янтарь Украины”, как владелец спецразрешения.

“Частная компания еще в прошлом году заключила с госпредприятием форвардный контракт, и выделила средства, которые позволили ГП погасить часть долгов по зарплатам и по налогам. Также на средства, полученные от польских инвесторов, было отремонтировано часть техники “Янтаря Украины”. Благодаря им предприятие сдвинулся с места. В IV квартале 2020 года предприятие добыло более 260 кг янтаря-сырца”, – заявил источник, близкий к ГП “Янтарь Украины”.

Эти данные в комментарии NADRA.info подтвердил также и. о. генерального директора ГП “Янтарь Украины” Владимир Чибисов. 

Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуру Балчуна на должность главы “Укрзалізниці” 20 апреля 2016 года. 9 августа 2017 года правительство уволило Балчуна с должности, согласно его заявлению об отставке.

После ухода с должности Балчун занялся музыкой, став фронтменом и гитаристом польской рок-группы Chemia. В 2018 году записал видеоклип на украиноязычную песню.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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