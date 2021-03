Кто из мировых лидеров уже привился от COVID-19 и какой вакциной. Список

06.03.2021, 10:38, Новости дня

Массовая вакцинация против коронавируса стартовала в мире в конце 2020 года. Ряд лидеров публично объявили о своей вакцинации. Большинство вакцинировались препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, еще некоторые – китайскими вакцинами производства Sinovac Biotech или Sinofarm. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прививалась препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской фирмой AstraZeneca, а глава Украинского государства Владимир Зеленский – такой же вакциной, но произведенной по лицензии в Индии под торговым названием Covishield. Были также случаи применения экспериментальных вакцин, а президент Чили Себастьян Пиньера привился российским препаратом “Спутник V”. Ряд лидеров уже получили вторую дозу.

Джо Байден, президент США

Вакцина: Pfizer/BioNTech.

78-летний американский лидер получил уже две дозы вакцины: первую – 21 декабря 2020 года, вторую – 12 января 2021-го. Обе прививки делал в прямом эфире.

Королева Великобритании Елизавета II

Вакцина: не указано. В стране разрешены препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/Astrazeneca.

9 января 94-летней королеве Великобритании Елизавете II и ее 99-летнему супругу, принцу Филиппу сделали прививки от COVID-19.

“Это было очень быстро, и я получила много писем от людей, которые были очень удивлены тем, насколько легко было получить вакцину, – отметила Елизавета II. – Это совсем не больно”.

Фото- или видеоматериалов вакцинации монархов Букингемский дворец не публиковал.

Владимир Зеленский, президент Украины

Вакцина: Oxford/Astrazeneca (Covishield).

42-летний Зеленский получил первую дозу вакцины 2 марта. Он привился вместе с военными медиками и военнослужащими во время визита в Луганскую область.

“Своим примером демонстрирую, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна. И бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан”, – отметил он.

При этом обсуждение в соцсетях вызвал внешний вид президента – он прививался без рубашки.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Вакцина: Pfizer/BioNTech.

71-летний Нетаньяху вакцинировался первым в стране 19 декабря в прямом эфире.

“Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества”, – сказал Нетаньяху после процедуры.

Он получил также вторую дозу вакцины.

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/180235347124927/

Реджеп Эрдоган, президент Турции

Вакцина: Sinovac Biotech.

66-летний Эрдоган получил первую прививку 14 февраля в прямом эфире. 11 февраля политик получил вторую дозу вакцины.

Катерина Сакелларопулу, президент Греции

Вакцина: Pfizer/BioNTech.

64-летняя Сакелларопулу получила первую прививку 27 декабря, проинформировал ее сайт.

Фото: EPA

“Очень важно вакцинировать как можно больше людей, чтобы иметь возможность выиграть, завершить это приключение, вернуть наши жизни, вернуть себе свободу, снова ответить взаимностью”, – сказала Сакелларопулу после вакцинации.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Вакцина: Pfizer/BioNTech.

52-летний Моррисон вакцинировался 21 февраля, в первый день старта кампании в стране, сообщает ABC News.

Зузана Чапутова, президент Словакии

Вакцина: Pfizer/BioNTech.

27 декабря сделала прививку 47-летняя Чапутова.

Фото: prezident.sk

“Считаю вакцину единственным способом победить вирус и вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Поэтому я приняла предложение министра здравоохранения и была привита”, – прокомментировала она.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Вакцина: Covaxin.

70-летний Моди вакцинировался 1 марта, на втором этапе кампании. Он призвал всех не отказываться от вакцинации, когда придет их очередь.

Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS.

Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.

I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv

— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021

Константино Чивенга, вице-президент Зимбабве

Вакцина: Sinopharm.

Первым в Зимбабве 18 февраля прививку получил вице-президент, 64-летний Чивенга, который одновременно является министром здравоохранения. Он вакцинировался публично.

Фото: EPA

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Вакцина: Sinopharm.

57-летний Орбан вакцинировался от коронавируса 28 февраля, о чем сообщил в Facebook.

Милош Земан, президент Чехии

Вакцина: Pfizer/BioNTech.

76-летний президент Чехии Милош Земан получил прививку против коронавируса 20 февраля в Центральном военном госпитале в Праге, сообщали České Noviny. Фото или видео вакцинации не публиковались.

Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

Вакцина: Oxford/AstraZeneca.

51-летняя Кальюлайд привилась 5 марта.

“Сейчас чувствую себя хорошо и благодарю медперсонал, проводивший вакцинацию”, – заявила президент.

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2856543667951747

Себастьян Пиньера, президент Чили

Вакцина: Sinovac Biotech.

Пиньера публично вакцинировался 12 февраля в медицинском центре в городе Футроно в области Лос-Риос, сообщал Gestion.

* VIVO * Pdte. @sebastianpinera recibe primera dosis de vacuna contra el COVID-19 #YoMeVacuno https://t.co/Iq0KGlzOKD

— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 12, 2021

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии

Вакцина: Pfizer/BioNTech.

45-летняя Брнабич публично получила вакцину от коронавируса 24 декабря, сообщало Radio Slobodba Evropa.

Клаус Йоханнис, президент Румынии

Вакцина: Pfizer/BioNTech.

61-летний Йоханнис привился 15 января.

“Процедура простая, больно не было”, – цитирует президента канал Digi24.

Карл XVI Густав, король Швеции

Вакцина: не указано, но в стране одобрены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

74-летний король Карл XVI Густав и 77-летняя королева Сесилия вакцинировались 15 января, сообщал The Local.

Фото: kungahuset.se

Маргрете II, королева Дании

Вакцина: не указано, но в стране на момент вакцинации был одобрен препарат Pfizer/BioNTech.

80-летняя Маргрете II вакцинировалась 1 января, сообщал Euronews. Фото или видео вакцинации не публиковались.





Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент ОАЭ

Вакцина: экспериментальный препарат, название не указано.

71-летний вице-президент ОАЭ был вакцинирован 3 ноября 2020 года.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020

Хамад ибн Иса Аль Халифа, король Бахрейна

Вакцина: не указано, но на то время в стране были одобрены вакцины Pfizer/BioNTech и Sinopharm.

71-летний король Бахрейна вакцинировался 16 декабря 2020 года, сообщало Bahrain News Agency. Фото или видео вакцинации не публиковались.

Альберто Фернандес, президент Аргентины

Вакцина: “Спутник V”.

61-летний аргентинский лидер привился российской вакциной 21 января.

El Presidente @alferdez recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Agradecemos al personal de salud que trabaja en la vacunación por el enorme esfuerzo que realizan día a día. Tenemos que seguir cuidándonos.

Más información en https://t.co/r5L6cKlaru pic.twitter.com/FmHqoyl2m5

— Santiago Cafiero (@SantiCafiero) January 21, 2021

Папа римский Франциск

Вакцина: Pfizer/BioNTech

84-летний Франциск вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19 13 января.

Фото: EPA

Ким Чен Ын, лидер КНДР (по неофициальной информации)

Вакцина: производства КНР, название не уточнялось.

Официально власти КНДР не сообщают о коронавирусе в стране. Однако в начале февраля появилась информация, что страна запросила бесплатную вакцину от COVID-19 в рамках механизма COVAX.

При этом 1 декабря агентство Reuters сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын, его семья и высокопоставленные чиновники привились китайской экспериментальной вакциной в ноябре. О каком препарате идет речь, собеседники агентства не уточняли.

