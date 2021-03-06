Интеграция России и Белоруссии должна состояться после отставки Лукашенко – эксперт

06.03.2021, 10:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скорейшая интеграция в сложившейся ситуации неуместна, уверен Иван Скориков. В интервью ютуб-каналу “Политическая Россия” он назвал Александра Лукашенко токсичным человеком, которого не стоит заключать в объятия. Мол, прикоснувшись к “плохо пахнущему” действующему президенту Белоруссии можно испачкаться в чем-то нехорошем.

По мнению политолога, любые интеграционные шаги будут расцениваться как попытки Лукашенко спасти свою пятую точку. Это приведет лишь к тому, что многие сторонники таких соглашений отвернутся от России, предположил Скориков. Именно поэтому, как считает эксперт, Кремль должен уговорить Александра Григорьевича провести трансфер власти – дать возможность навести порядок в Белоруссии пророссийским политикам.

Скориков отметил, что они будут считаться конкурентной, но умеренной оппозицией, которая создать для Лукашенко так называемый политический парашют. Мол, в таком случае Батька может рассчитывать на спокойную пенсию и даже упоминание в учебниках истории.

Говоря от трансфере в Белоруссии, эксперт подчеркнул, что новые люди придут к власти с помощью демократических выборов. Лишь в таком случае возможна любая интеграция, даже объединение двух соседних стран, считает Иван Скориков.