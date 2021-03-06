Мнение: Победа

06.03.2021, 10:04, Разное

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С 8 марта “самоизоляция” для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, перестает быть обязательной, с этой же даты будут разблокированы социальные карты.

Трудно победить то, чего не существует, но для чиновника нет ничего невозможного. Эпидемия, которой не было, объявлена побежденной, однако медицины здесь ничуть не более, чем тогда, когда вводились ограничения. Налицо чистая политика (точнее, то, что под этим термином понимается).

Проблема, с которой столкнулись российские власти, в целом уже достаточно хорошо известна. Она называется “майские указы”, и суть ее более чем очевидна. Страна-банкрот попыталась перераспределить внутренний ресурс системы с целью заместить рухнувший приток внешних ресурсов. Под этот “маневр” подпали в первую очередь расходы бюджета на социальную поддержку и политику. Это и поднятие пенсионного возраста, и жесткое замораживание зарплат и пенсий, и фактически изъятие накопительной части пенсий (сейчас вообще идет разговор о том, чтобы полностью от нее отказаться, тем самым освободив государство от необходимости возвращать украденные средства). Под “маневр” попала и медицина – точнее, система здравоохранения. Всё это было названо округлым и ничего не объясняющим термином “оптимизация”.

Инфекционные заболевания, которые по своей природе являются либо сезонными, либо внезапными, требуют для успешной борьбы с ними наличия соответствующих резервов, позволяющих быстро разворачивать мощности по приему больных. Это неизбежное следствие того, что все инфекционные заболевания развиваются по сценарию вспышек. Проблема организации такой системы понятна: в межсезонный период эти мощности простаивают. Именно “простой” и попал под бдительное око “оптимизаторов”. Маневр в этой области не отличался новизной – государство просто порезало расходы и “оптимизировало”, то есть, банально закрыло часть инфекционных больниц.

По данным Росстата, с начала 2013 г. по конец 2019 г. количество младших медработников сократилось до 265 000 человек (в 2,6 раза), среднего персонала – до 1,314 млн человек (на 9,3%), врачей – до 704 000 человек (на 2%), инфекционистов – на 10% по сравнению с 2011 г., или до 6884 специалистов.

Почти в 2,4 раза сократилось и число коек инфекционного профиля – со 140 000 в 1990 г. до 59 000, по данным Росстата. В Москве с 2011 г. ликвидировано почти 2200 из 4823 койко-мест. 3-ю инфекционную больницу в Печатниках на 570 мест в 2015 г. власти решили перестроить в производственно-складской комплекс.

В Москве, которой с 2010 года руководит Собянин, все эти мероприятия проводились уже при нем, а потому кивать на предшественников не получается. Поэтому Собянин поступил как японцы, которые отмечают годовщины ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но при этом тщательно избегают называть тех, кто и сбросил бомбы на города. Атомные бомбы появились из ниоткуда. Стихийное бедствие. Та же история и с коронавирусом. Власть любит рассказывать про то, какой страшный вирус пришел на нашу землю, но при этом категорически отказываются обсуждать и даже упоминать свои собственные действия, которые и привели к коллапсу. Зловредность вируса – это ключевая проблема, на освещение которой и заточена вся пропаганда.

Ошибки никто не хочет признавать – это обычная история. Но здесь-то не только ошибки. Здесь стратегический просчет, причем с самого верха. Не Собянин же принимал майские указы. Он только исполнял их. “Я солдат, я выполнял приказ”. Это, конечно, не освобождает от ответственности, и на любом трибунале, который будет разбирать преступления режима Путина, глава о коронавирусной “эпидемии”, которая убила сотни тысяч людей, но не от вируса, а от последствий майских указов, должна занять свое достойное место в приговоре. Который коснется и политиков, и солдат режима.

В любом случае преступление уже совершено. Жертвами этого преступления стали и люди, которые заразились коронавирусом, и которым было невозможно оказать полноценную и своевременную помощь из-за уничтожения инфекционных больниц и всей системы борьбы с инфекциями, а также люди, которые умерли от неоказания им помощи потому, что ресурсы системы были вынужденно перенаправлены на катастрофическую нехватку возможностей борьбы с инфекциями, вследствие чего другие категории больных остались брошены.

Власти остается делать вид, что всё идет по плану и рапортовать об успехах. Нынешняя победа над коронавирусом – это фикция. Первопричина коллапса не устранена: уничтожить половину инфекционных мощностей удалось буквально за семь лет. Восстанавливать их придется десятилетиями. Да и то, если вообще будут восстанавливать. И все это время угроза инфекционных заболеваний будет находиться на недопустимо высоком уровне.

А потому нас будут ждать и “третья”, и “четвертая” и последующие “волны”. И с этим ничего поделать нельзя.

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