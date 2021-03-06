Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек на пуски ракет

06.03.2021, 9:58, Новости дня

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за «пинок» – стимулирование сокращения затрат в российской ракетно-космической отрасли в след за демпингом США на рынке пусковых услуг.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников» как любой пинок сделали доброе дело – в ракетно-космической отрасли РФ началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса. И за это нужно партнерам сказать спасибо», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал информацию, что НАСА подняло в разы стоимость услуг по доставке грузов на МКС. «Ну вот, собственно, и все, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза «прошлая ценовая политика была направлена на «стимулирование рынка». Когда рынок «отстимулировали», т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия всё равно сохраняется)», – добавил он.

Накануне сообщалось, что НАСА почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращения на Землю.