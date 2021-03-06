В ФРГ заявили о важности «Северного потока – 2» для ЕС

06.03.2021, 9:58, Новости дня

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Было бы безответственно не завершить «Северный Поток – 2», учитывая экономические соображения, сообщил координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф, отметив, что проект важен для газоснабжения ФРГ и ЕС.

Он напомнил, что «Северный поток – 2» завершен на 97%, и в нем участвуют около 100 разных частных компаний, передает РИА «Новости».

«Северный поток – 2» важен для газоснабжения Германии и ЕС, он важен для диверсификации источников. Газопровод – это тоже своего рода мост, соединяющий Германию и Россию, а также Европейский Союз с газовой сетью России», – отметил координатор.

По его словам, эти связи нужно устанавливать и поддерживать, а не разрушать. «Кроме того, мы стоим перед серьезными вызовами, в связи с целями по защите климата на нашем континенте и в наших странах, которые, с моей точки зрения, достижимы лишь совместно. Я бы хотел увидеть успех в совместной работе, с немецкой и российской стороны, в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года, хотелось бы такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас, однако, основанного на возобновляемых источниках энергии, таких как, например, водород», – добавил он.

Напомним, правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.