«Крайний шаг» – Вашингтон и Лондон подумывают о санкциях против российского суверенного долга

06.03.2021, 9:54, Новости дня

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США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против РФ из-за дела Навального, которые могут коснуться как олигархов, так и российского суверенного долга, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Тем не менее, как отмечает агентство, на последний шаг Вашингтон может пойти в том случае, если его удастся согласовать с европейскими властями.

США и Великобритания подумывают о введении дополнительных санкций против РФ из-за применения ею химического оружия. Возможные карательные меры колеблются от санкций против олигархов до крайнего шага — удара по российскому суверенному долгу, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Британские чиновники собираются приложить усилия, с тем чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию, чтобы та ответила на обвинения по поводу применения ею запрещённых отравляющих веществ. Кроме того, по словам одного чиновника, знакомого с ситуацией, Лондон в ближайшее время намеревается обсудить потенциальные меры со своими ключевыми союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

О своём первом пакете антироссийских санкций, связанных с отравлением и помещением под стражу Алексея Навального, администрация президента США Джо Байдена сообщила ещё во вторник. Данные карательные меры, которые, по большому счёту, продублировали аналогичные санкции, введённые ЕС и Великобританией, коснулись высокопоставленных российских чиновников силовых ведомств, а также прочих союзников президента РФ Владимира Путина.

Что же касается США, то ожидается, что они будут строго следовать положениям закона о химическом оружии 1991 года, а также одобрят второй, более масштабный санкционный пакет в том случае, если РФ не выполнит определённых условий. Избежать санкций Москва может, если выступит с официальными заверениями в том, что она воздержится от применения отравляющих веществ, а также разрешит инспекции на объекты, где, как считается, производится химическое оружие.

Подобные меры, как отмечает Bloomberg, — это лишь очередной признак роста напряжённости в диалоге между Вашингтоном и Москвой, притом что отношения могут ухудшиться ещё больше, если РФ ответит на санкции или США решат ужесточить свою политику.

Между тем, британские чиновники уже обсуждают возможные санкции со своими американскими коллегами. По словам одного источника агентства, потенциальным спусковым крючком для введения дополнительных карательных мер могут стать шаги РФ по дальнейшему препятствованию расследованию дела Навального.

При этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Москву действовать в рамках международного права. «Подобные атаки неприемлемы. Мы призываем Россию провести расследование, а также выполнить свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия», — сообщил он.

С аналогичным заявлением выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен: «Три года назад РФ с помощью химического оружия на британской территории отравила Сергея Скрипаля и его дочь. Мы подтверждаем нашу приверженность к правосудию, которое должны получить все жертвы химического оружия, неоднократно применённого Россией, включая Алексея Навального. У действий РФ есть последствия».

США могут усилить давление на Россию с помощью санкций против олигархов, руководствуясь законом Магнитского. Согласно этому документу, президент США имеет право наказывать отдельные лица за нарушения прав человека или коррупцию.

Кроме того, по словам источников Bloomberg, если Россию вновь признают виновной в нарушении запрета на химическое оружие, Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга страны. Последний шаг возможен в том случае, если его удастся согласовать с европейскими властями.

Министерство финансов США ещё в 2018 году предупредило о возможных потрясениях на мировом финансовом рынке в случае введения санкций против российского рынка суверенного долга, так как ситуация на нём во многом отразится на мировых индексах.

Тем не менее ряд экспертов придерживается мнения, что РФ предпочитает покупать не американский долг, а евро, что в теории должно смягчить негативные побочные эффекты санкций для рынков.