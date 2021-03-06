«Спринтерский рывок к радикализму» — экс-спикер Гингрич объяснил, почему демократы спешат переделать Америку

06.03.2021, 9:54, Новости дня

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Администрация Джо Байдена не надеется удержать контроль над конгрессом в 2022 году, поэтому спешит сразу принять самые радикальные законы, рассуждает бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, меры, продвигаемые демократами, лишат США энергонезависимости и контроля над собственными границами. Однако, по мнению Гингрича, именно в этом и заключается цель Демпартии: разрушить старую Америку и построить на её месте новую.

Ньют Гингрич — бывший спикер палаты представителей, очень умный человек. И мы решили пригласить его сегодня и спросить, что происходит. Почему Байден сразу взялся за политические меры, вызывающие наибольшие разногласия в обществе? Спасибо, что нашли для нас время, господин спикер. Как по-вашему, что мы сейчас наблюдаем? Что происходит?

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей конгресса США: (Смеётся.) Знаете, я подумал вот о чём: Байден пережил две катастрофы для Демократической партии. Когда избрали Клинтона, через два года они потеряли 54 места, и мы (республиканцы. — ИноТВ) впервые за 40 лет оказались в большинстве. Когда избрали Обаму, спустя два года они потеряли 63 места.

И я думаю, они пошли на очень расчётливый и, по-моему, циничный ход: они смирились с тем, что палату представителей они не удержат, и теперь протаскивают все законы, какие только могут, до своего поражения в 2022 году. Это что-то вроде спринтерского рывка к радикализму. Даже если это обойдётся им… Если посмотреть на голосование в палате представителей, 30, 40, 50 членов палаты не смогут оправдать то, как они проголосовали, не смогут объяснить это. И я думаю, план Байден и Харрис таков: палату представителей мы потеряем в любом случае, так почему бы не заграбастать всё, что мы можем, пока у нас есть власть?

Это поразительно… Взять хотя бы законопроект на 1,9 триллиона долларов, этот раздел «казённого пирога». Этот законопроект не про COVID, там только 9 процентов про COVID. Оставшийся 91 процент — это лишь раздел «казённого пирога». В этом законопроекте радикализма больше, чем было за восемь лет Клинтона и восемь лет Обамы, вместе взятые. Только в одном законопроекте! И вы увидите ещё волну за волной… Я называю это приливом радикализма.



Не могу не задаться вопросом… Ваш анализ совершенно логичен, вы возглавляли палату представителей и знаете, как это работает. Но я недоумеваю, почему они этого хотят, каков их мотив. Вы говорите, они хотят получить желаемое сразу — и это совершенно логично. Но всё, чего они хотят, наносит стране вполне измеримый ущерб. Мы энергонезависимы — они хотят, чтобы мы не были энергонезависимыми. Они хотят полностью уничтожить наш контроль над границей. Они позволяют иностранным гражданам с COVID беспрепятственно разгуливать по стране! Как можно всего этого желать?

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Я сегодня днём написал в Twitter, что, если в Техасе есть проблема с COVID, то дело не в губернаторе Эбботте, а в байденовских нелегалах. Мы так и решили их называть: это байденовские нелегалы. Они прибывают в страну, при этом никакого санитарного контроля нет. Даже в 1880-е годы был санитарный контроль для прибывающих в Америку.

Да.



НЬЮТ ГИНГРИЧ: Но здесь, Такер… Я действительно восхищаюсь вашей программой, считаю вас очень проницательным, но я хочу поделиться с вами одной мыслью. Они не хотят защищать вашу Америку. Они хотят создать альтернативную Америку, с глубоким расовым неравенством на основе дискриминации белых и, кстати, азиатов. Америку, в которой трансгендерная идеология превыше христианства и иудаизма. Они хотят принять закон, который создаст вечную машину (несменяемой власти Демократической партии. — ИноТВ), как в Калифорнии, Чикаго и Нью-Йорке. И это не… Когда мы с вами говорим: «Зачем им так поступать с Америкой?» — дело в том, что они действительно хотят совершенно иную страну. И они, как явствует из случая с Доктором Сьюзом, презирают Америку.

Да уж, это не то, что мы привыкли называть демократией, совсем не то. Я признателен вам за ваш анализ. Спикер Гингрич, спасибо!

Дата выхода в эфир 04 марта 2021 года.