 

В результате ДТП с автобусом в Польше погибло шесть украинцев

06.03.2021, 9:48, Новости дня
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В результате ДТП с автобусом в Польше погибло шесть украинцев. Об этом сообщил в Twitter спикер Министерства иностранніх дел Украины Олег Николенко 6 марта.

Еще 15 человек госпитализированы.

Авария произошла с автобусом Познань–Херсон.

“Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии”, – написал спикер.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Как сообщает TVN24, авария произошла в ночь на 6 марта: автобус слетел в кювет. В автобусе находилось 57 человек, включая двух водителей, все пассажиры – украинцы.

Сначала сообщалось о пяти погибших, но еще один человек умер утром в больнице.

По данным канала, число пострадавших у утру выросло до 40 человек, но не все нуждались в госпитализации. Представитель пожарной части Марек Янковски сообщил каналу, что многие пассажиры получили множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.

Причина аварии выясняется. Движение по автомагистрали А4 длительное время было заблокировано.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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