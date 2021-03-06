 

За сутки боевики на Донбассе открывали огонь семь раз, один украинский военный был ранен – штаб ООС

06.03.2021, 9:48, Новости дня
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5 марта российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операциии Объединенных сил 6 марта.

“Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования РФ открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом с Широкино. Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки – из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал наши позиции вблизи Талаковки. В пригороде Марьинки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия”, – сообщили в пресс-центре.

Один украинский военный был ранен. В штабе уточнили, что он в тяжелом состоянии.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) трижды направляла специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запросы на режим тишины.

“Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности”, – говорится в сообщении.

С начала суток 6 марта нарушений боевиками режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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