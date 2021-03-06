 

Директор Европейского института генетики: «Только расист может говорить, что наука чем-то обязана белым мышам»

06.03.2021, 9:31, Разное
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Директор Европейского института генетики Франсуаза Ламонт раскритиковала предложение своих коллег установить в Цюрихе памятник белой лабораторной мыши, назвав выдвинувших эту идею учёных расистами. По её словам, чёрные мыши внесли куда больший вклад в развитие генетики и биологии в целом.

В начале 2020 года институт принял решение сократить на 80% закупку белых лабораторных мышей, заменив их породами других расцветок. Как подчёркивает Франсуаза Ламонт, главной целью исследований в их учреждении было и остаётся развитие разнообразия, в том числе разнообразие цветов и расцветок. На вопрос о том, почему с момента основания института в 1956 году и до недавних пор его лаборатории работали исключительно с белыми мышами, директор института назвала задавшего его журналиста расистом и пообещала подать против него иск в ЕСПЧ и Международный уголовный суд в Гааге.

«Европейские ультраправые распространяют миф, что якобы до 2020 года у нас все мыши были белые. Это наглая ложь и клевета. У нас почти не было белых мышей, для экспериментов используются в основном чёрные африканские полёвки из Ганы и Сенегала. Мы уже два года не позволяем своим сотрудникам публиковать результаты исследований, если они велись на белых мышах. Нет никаких причин считать, что наш институт каким-то образом причастен к дискриминации мышей по цветовому признаку», – заявила Франсуаза Ламонт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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