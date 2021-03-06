Более 50 дворов Омска в течение часа были очищены от снега после появления надписи «Навальный»

06.03.2021, 9:11, Разное

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Рекорд установили коммунальные службы Омска, сумев расчистить от снега в течение часа 52 городских двора.

Особенность ситуации заключается в том, что снегоуборочная техника появилась в этих местах появилась впервые с начала года.

Что стало причиной такого оперативного вмешательства коммунальщиков неизвестно, а в городской администрации заявили, что были проведены плановые работы. Иного мнения придерживаются омичи.

– С начала зимы снег никто не убирал. Мы в принципе к этому привыкли, но последние дни были сильные снегопады, намело так, что ни пройти, ни проехать. Мы обратились недели две назад в мэрию, они сказали, ждите, когда растает. И тут у меня спонтанно, после ста грамм, родилась идея написать большими буквами на снегу слово «Навальный». Вы не подумайте, что я его поддерживаю или экстремист, скорее, решил провести эксперимент. Писал ночью. Проснулся в шесть утра, смотрю снегоуборочная техника вовсю работает, буквально полчаса и всё расчистили, – рассказал Алексей.

Далее житель Омска рассказал о случившемся своим знакомым. После этого в их дворах также стали появляться надписи с фамилией оппозиционера и снегоуборочная техника. В общей сложности за 65 минут было вывезено 20 тысяч кубометров снега.

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