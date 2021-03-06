После отравления школьников под Красноярском изъяли более тонны овощей

06.03.2021, 9:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после отравления детей в Красноярском крае, возбуждены дела об административной ответственности, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что по данным эпидемиологического расследования, рассказали, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже овощей свежих в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования, передает РИА «Новости».

«Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции», – отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также добавили, что поставщиком овощной продукции, которая поставлялась централизованно в образовательные учреждения города, является ООО «Респект». Организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО «Развитие». Деятельность этих юридических лиц приостановлена, возбуждены дела об административной ответственности.

Напомним, с 18 февраля по 1 марта стало известно о более 70 случаях отравления школьников в Красноярске. Предположительно, все они отравились овощными салатами, изготовленными с нарушением технологического процесса. У организатора питания выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовое отравление школьников в Красноярске произошло по вине местного сельскохозяйственного предприятия, производящего и поставляющего овощи. На складе предприятия Роспотребнадзор обнаружил грызунов.