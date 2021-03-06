Россиянам рассказали, как сэкономить на электроэнергии летом

06.03.2021, 9:08, Новости дня

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Счет на электроэнергию в РФ летом можно снизить – применяя энергоэффективные лампы и используя бытовую технику по ночам при соответствующем тарифном плане, рассказал ведущий эксперт направления «Экономика энергетики и климат» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

«Расходы граждан на освещение во многом определяются классом энергоэффективности жилого дома, используемых осветительных приборов и ламп, а также образом жизни и применяемым тарифным планом», – цитирует РИА «Новости» Колобова.

Так, по словам эксперта, для граждан, которые используют лампы накаливания и большую часть времени проводят дома, расходы на освещение будут выше. «Действенным решением в данном случае будет замена ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные (экономия до 70% расходов на освещение по сравнению с лампой накаливания) и светодиодные (экономия до 90% расходов на освещение по сравнению с лампой накаливания) лампы», – подчеркнул он.

Помочь сэкономить может также переход на многотарифный учет потребления электроэнергии, особенно если граждане ведут ночной образ жизни или имеют возможность использования бытовой техники, например, стиральной и посудомоечной машины, в ночное время, когда электроэнергия наиболее дешевая, считает эксперт.

Значимый вклад в экономию электроэнергии может внести и использование энергоэффективной бытовой техники (класс энергоэффективности не ниже А). В летние месяцы возрастает не только продолжительность светового дня, но и температура воздуха, что ведет к потребности в его кондиционировании и охлаждении, а следовательно, и к увеличению потребления электроэнергии, напомнил Колобов.

«Использование энергоэффективного кондиционера позволит сэкономить на электроэнергии. Важным также является выбор холодильника, на который может приходиться до 30% потребляемой гражданами электроэнергии (в квартирах без электроплит), а также его правильное размещение в жилом помещении (вдали от кухонной плиты и радиатора отопления)», – заключил он.

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