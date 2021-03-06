 

В Хабаровском крае после схода с рельсов вагонов с нефтью возбудили дело

06.03.2021, 9:08, Новости дня
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту схода 17 вагонов в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

«Уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 6 марта на перегоне Форель – Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре произошел сход 17 вагонов грузового поезда. «По предварительным данным, пострадавших нет, в цистернах обнаружена течь нефтепродуктов. Принимаются меры к ликвидации течи топлива. Следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося», – добавили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел накануне на перегоне «Дальневосточная – Форель». 10 цистерн опрокинулись. В экстренных службах региона заявляли, что в каждой опрокинутой цистерне – от 61 до 67 тонн топлива. Пресс-служба Дальневосточной железной дороги сообщила, что в результате схода с рельсов цистерн в Хабаровском крае в нескольких из них произошла «капельная течь нефтепродуктов».



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