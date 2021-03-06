«Последний шанс» дипломатии – США и Европа решили не осуждать Иран за несоблюдение ядерной сделки

06.03.2021, 9:04, Новости дня

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США и ряд европейских стран решили дать Ирану «последний шанс» и отказались от формального осуждения Тегерана из-за несоблюдения последним условий ядерной сделки, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, на подобный шаг западные державы пошли, не желая пустить под откос процесс возвращения Вашингтона и Ирана к первоначальным условиям ядерного соглашения.



Reuters

США и ряд европейских держав решили дать Ирану «последний шанс» пойти на сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, воздержавшись от формального осуждения Ирана по поводу несоблюдения условий ядерной сделки. На подобный шаг западные страны пошли, чтобы попытаться возродить ядерный диалог между Вашингтоном и Тегераном, пишет The Wall Street Journal.

В частности, Великобритания, Франция и Германия решили не выносить на рассмотрение резолюцию с осуждением Ирана, которую они передали другим членам МАГАТЭ в начале недели. Тогда Иран предупредил, что подобная резолюция может привести к дальнейшему сворачиванию международных инспекций на территории страны, а также отвадить Тегеран от участия в прямых переговорах с США по ядерным вопросам.

По данным источников издания в дипломатических кругах, подобный шаг одобрили в том числе и в Вашингтоне. Это говорит о том, что США опасаются, что возобновление давления на Иран может помешать дипломатии.

В четверг в ходе своей пресс-конференции генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран согласился на «целенаправленные и систематические усилия» по решению ряда вопросов в рамках системы гарантий в ядерной сфере.

Опасения Запада касаются, прежде всего, нескольких иранских объектов, где были обнаружены различные виды урана, в то время как Тегеран взял на себя обязательство декларировать любые ядерные материалы, находящиеся на территории страны. В этом контексте МАГАТЭ хочет знать, откуда взялись следы урана, а также задало Ирану вопрос о том, где находятся и как используются конкретные ядерные материалы.

По словам Гросси, переговоры МАГАТЭ с Ираном начнутся в апреле, а он сам надеется достигнуть «окончательного результата» к июню.

Вместе с тем, высокопоставленные европейские чиновники заявили, что нового соглашения между Ираном и МАГАТЭ оказалось достаточно, чтобы не дать ход резолюции с осуждением Тегерана. Важность этой резолюции обуславливается тем, что в дальнейшем её можно передать на рассмотрение Совбеза ООН.

«Мы все признали, что в таком шаге есть плюсы и минусы, — отметил один европейский дипломат. — Что изменило ситуацию, так это прогресс Гросси в области получения гарантий и чувства в плане… в том плане, что мы не хотели чинить новые препятствия дипломатии в тот самый момент, когда наметились какие-то подвижки».

Подобный шаг одобрил в том числе и постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов. Ранее и Россия, и Китай — члены Совбеза ООН, обладающие правом вето, — выступили против намерения европейцев официально осудить Иран.

Решение отказаться от нагнетания обстановки пришлось на очень деликатный в дипломатическом смысле момент — период переговоров об организации прямого диалога между Ираном и США, направленного на возобновление ядерной сделки 2015 года, в рамках которой Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на смягчение санкционного режима.

Ранее администрация Байдена заявила, что хочет вновь вступить в ядерную сделку с Тегераном, а затем начать с Ираном переговоры о заключении более глубокого и комплексного соглашения, в рамках которого будет учитываться также военная активность Ирана на Ближнем Востоке. Тем не менее американские чиновники настаивают на том, что Иран должен первым начать соблюдать условия сделки и отказаться от тех нарушений, которые Тегеран допустил после выхода из соглашения Дональда Трампа в 2018 году.

Между тем, хотя официально иранские власти указывают на то, что ради возобновления диалога США должны первыми отменить санкции, ряд дипломатов в частном порядке отмечает, что Иран хочет достигнуть с США соглашения по заранее подготовленному набору шагов, в рамках которых каждая сторона будет постепенно двигаться к первоначальным условиям сделки.