«Ждите ограничений» – Украину накрыла третья волна пандемии

06.03.2021, 9:04, Новости дня

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Согласно статистической информации, на Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19, и это говорит о третьей волне эпидемии. Как передаёт «ЛIГА.net», эксперты считают, что единственным доступным вариантом, который позволит сбить заболеваемость, остаётся усиление карантинных мер, поэтому украинцам советуют приготовиться к новым ограничениям.



Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19 — и это говорит о третьей волне эпидемии. Как пишет «ЛIГА.net», по статистике, которая, утверждают эпидемиологи, в несколько раз отстаёт от реальности, Украина после небольшого затишья вступила в устойчивый рост. С середины февраля количество новых случаев почти ежедневно превышает 5 тыс.

«Я согласен с тем, что третья волна началась. Но она началась не сейчас, а давно. Ещё в конце января — начале февраля. Просто мы её не видели, потому что наше тестирование практически нерабочее. У нас чрезвычайно мало тестов проводится. И мы не видели её начало, пока больницы в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях не начали переполняться людьми. И теперь эта волна движется на другие области. А премьер только сейчас заявил», — говорит бывший замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В ковидные больницы госпитализируют на треть больше больных, чем выписывают. Рост госпитализаций за две-три недели превысил 20%.

Карпатская волна COVID-19 движется в центр страны, подтверждает врач-иммунолог Федор Лапий.

Заболеваемость растёт стремительно. Коллеги, которые работают на Закарпатье, Черновцах, Ивано-Франковске, говорят о том, что пациентов уже кладут в коридоры, мест не хватает, уровень госпитализаций высокий. Кафедры освобождают свои территории, чтобы можно было разворачивать койки, — отметил он.

По его прогнозу, недели за полторы эту волну прочувствуют и центр, и даже восток Украины.

Лапий объясняет: далеко не все украинцы в первых двух волнах встретились с COVID-19, то есть коллективного иммунитета нет.

«При этом в январе были праздники — и многие игнорировали ограничения. Были религиозные даты. А наивысший уровень передачи коронавируса — это бары, рестораны, пабы. И зима только благоприятствует их посещению», — отметил врач.

Эксперты считают, что единственным доступным вариантом, который позволит сбить волну заболеваемости, на Украине остаётся усиление карантинных мер.

«Волна будет, пока мы её не преодолеем. Она сама никуда не уйдёт. Скорее всего, будут какие-то дополнительные ограничения. Национальные или региональные. Ждите ограничений», — предупреждает Павел Ковтонюк.