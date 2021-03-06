В Великобритании обнаружили новый вызывающий беспокойство штамм коронавируса

06.03.2021, 9:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британские учёные обнаружили новый вариант коронавируса, который имеет сходство со штаммами из Бразилии и Южной Африки, которое может позволить ему сопротивляться иммунитету, передаёт Daily Mail. Тем не менее создатели препарата от COVID-19, разработанного фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, уверены в его эффективности в борьбе со всеми новыми мутациями.



Reuters

В Великобритании выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Как отмечает Daily Mail, беспокойство учёных вызывает тот факт, что в варианте, получившем временное название B1.1.318, присутствует мутация, которая может позволить ему сопротивляться иммунитету.

В службе общественного здравоохранения Англии заявили, что им неизвестно происхождение штамма. Тем не менее известно, что штамм имеет общую мутацию с южноафриканским и бразильским вариантами, которые также циркулируют в Великобритании.

В настоящее время новый штамм находится в стадии исследования. Впервые он был обнаружен 15 февраля, а 24 февраля началось отслеживание его распространения. Сейчас известно о 16 заболевших, которые уже были изолированы.

В новом штамме отсутствует мутация N501Y, которая способствует высокому темпу распространения вируса. В связи с этим он маловероятно станет доминирующим в ближайшее время, учитывая, что подобная мутация имеется у вариантов, ранее обнаруженных в английском графстве Кент, Бразилии и Южной Африке.

Тем не менее, по данным учёных, работающих над изучением штамма, мутация E484K, которая также присутствует у вариантов из Бразилии и Южной Африки, позволяет ему уклоняться от антител, вырабатывающихся у переболевших коронавирусом и тех, кто вакцинировался от заболевания.

Однако защиту от заражения COVID-19 обеспечивают не только антитела — важную роль в борьбе с вирусом играют белые кровяные тельца. Ожидается, что они не будут «подвержены существенному влиянию» нынешних мутировавших штаммов, что всё же позволяет учёным надеяться на высокую степень эффективности вакцин.

В свою очередь создатели вакцины от COVID-19, разработанной фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, предостерегают от «одержимости» новыми штаммами. Разработчики препарата уверены в его эффективности в борьбе со всеми новыми мутациями и утверждают, что в случае необходимости вакцину можно будет модифицировать в течение нескольких недель.

Исполнительный директор Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании Джун Рейн заявила, что нет никаких доказательств того, что существующие вакцины неэффективны против новых штаммов коронавируса.

«С декабря прошлого года мы все обеспокоены появлением вариантов — в Кенте, Южной Африке, а совсем недавно и в Бразилии, — поэтому мы хорошо подготовлены к тому, чтобы в случае необходимости провести обновления для обеспечения полной эффективности вакцин, которые получают граждане», — приводит Daily Mail слова Рейн.