 

В Украине за сутки подтвердили более 9 тыс. случаев COVID-19

06.03.2021, 8:58, Новости дня
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В Украине за сутки подтвердили 9144 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 6 марта.

Среди заболевших – 299 медиков и 563 детей.

За сутки от коронавируса умерло 156 человек, выздоровел 3351 пациент, госпитализированы 3309 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 394 061 человека, 26 919 пациентов умерло, 1 194 373 – выздоровело.

5 марта в Украине провели 81 333 тестирования на коронавирус, в частности, 38 972 – методом ПЦР, 15 627 – методом ИФА, а также 26 734 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране провели 7,1 млн ПЦР-тестирований.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/885989681944028

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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