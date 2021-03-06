Старт масленичной неделе дадут на Красной площади

06.03.2021, 8:44, Объявления

Теги: Выходные, Праздник

Рыбинск готовится праздновать масленичную неделю.

Старт традиционным гуляньям дадут 8 марта на Красной площади. Здесь в 15:00 начнется развлекательная программа «Площадь красная – Масленица классная!». Гостей праздничных гуляний ждут конкурсы и игры, концерт, ярмарка и театрализованное представление театра кукол.

Масленичные гулянья на Красной площади продолжаться в течение всей недели.

С 9 по 12 марта с 16:00 до 18:30 будет организована программа «Ярмарочный разгуляй на Красной площади» с работой ремесленных мастерских, фестивалем блинов и чая.

13 марта в 12:00 на площади начнется спортивно-развлекательная программа «Золовкины посиделки». До 17 часов на площади будут выступать фольклорные коллективы, состоятся фестиваль русской частушки, состязания по перетягиванию каната, а также танцы под русскую гармонь.

14 марта с 16:00 до 18:00 – программа «Прощеное воскресенье» с песнями, хороводами и конкурсами.

14 марта Масленицу отметят еще на шести городских площадках. Праздничные программы организуют на площадях ДС «Полет», ДК «ГЭС», «Волжский», «Слип», в Переборском парке и парке на улице Волочаевской.

Пресс-служба администрации города Рыбинска