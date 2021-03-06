Старт масленичной неделе дадут на Красной площади
 

Старт масленичной неделе дадут на Красной площади

06.03.2021, 8:44, Объявления
Теги: ,

Рыбинск готовится праздновать масленичную неделю.

Старт традиционным гуляньям дадут 8 марта на Красной площади. Здесь в 15:00 начнется развлекательная программа «Площадь красная – Масленица классная!». Гостей праздничных гуляний ждут конкурсы и игры, концерт, ярмарка и театрализованное представление театра кукол.

Масленичные гулянья на Красной площади продолжаться в течение всей недели.

С 9 по 12 марта с 16:00 до 18:30 будет организована программа «Ярмарочный разгуляй на Красной площади» с работой ремесленных мастерских, фестивалем блинов и чая.

13 марта в 12:00 на площади начнется спортивно-развлекательная программа «Золовкины посиделки». До 17 часов на площади будут выступать фольклорные коллективы, состоятся фестиваль русской частушки, состязания по перетягиванию каната, а также танцы под русскую гармонь.

14 марта с 16:00 до 18:00 – программа «Прощеное воскресенье» с песнями, хороводами и конкурсами.

14 марта Масленицу отметят еще на шести городских площадках. Праздничные программы организуют на площадях ДС «Полет», ДК «ГЭС», «Волжский», «Слип», в Переборском парке и парке на улице Волочаевской.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Календарная весна побалует морозом

04.03 / Культурная программа Деминского марафона

04.03 / Разыскивается миллионер из Ярославской области

03.03 / В Рыбинске выбирают логотип празднования 950-летия

01.03 / Рыбинские снеговики украсят праздник «День города – 2021»

01.03 / Снег уйдет в снеговики

26.02 / Погода разнонаправленная

20.02 / Рыбинские школьники поздравили врачей с наступающими праздниками

20.02 / Мороз на праздник и потепление к следующим выходным

19.02 / 23 февраля и 8 марта: как выбрать digital-подарки?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска