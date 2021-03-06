 

Зеленскому предрекли судьбу Чаушеску

06.03.2021, 8:18, Новости дня
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Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, сообщил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Он заявил, что Зеленский строит фашистский режим и санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек, которая должна будет нападать и даже физически устранять неугодных политиков и сотрудников СМИ. По словам Рабиновича, Зеленский «разрешил» на Украине «избивать журналистов», «закрывать каналы», «убивать».

«Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!» – приводит слова Рабиновича РИА «Новости».

В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.



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