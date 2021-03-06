Мясников объяснил зависимость заболеваемости COVID от пола

06.03.2021, 8:18, Новости дня

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что у мужчин больше шансов заболеть коронавирусом, чем у женщин.

Он рассказал, что возбудитель COVID-19 проникает в организм через особые ангиотензинпревращающие рецепторы в легких, передает РИА «Новости».

«У мужчин их больше, чем у женщин, а у кого больше рецепторов – у того больше шансов подхватить коронавирус и пневманию», – сказал медик.

Поэтому, как отметил Мясников, женщины намного реже заражаются коронавирусом по сравнению с мужчинами. Он также добавил, что у детей таких рецепторов почти нет, и именно поэтому дети редко болеют COVID-19.

Кроме того, медик сообщил, что количество ангиотензинпревращающих рецепторов отличается и у представителей разных рас. Так, у негроидной и азиатской их больше, чем у европеоидной, поэтому представители первых двух болеют COVID-19 больше и тяжелее, заключил врач.

Ранее Мясников заявил, что коронавирусную инфекцию ждет такая же эволюция, как испанский и гонконгский грипп: вирус будет мутировать, а регулярные вакцинации станут привычными.