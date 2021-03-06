Россияне назвали желаемую зарплату у своих избранников

06.03.2021, 8:18, Новости дня

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Большинство женщин хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц от 100 тыс. рублей, при этом мужчины считают, что доход второй половинки должен составлять от 30 до 50 тыс. рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Большинство опрошенных дам (36,7%) сообщили, что хотели бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц более 100 тыс. рублей. Еще 24% россиянок считают хорошей для мужчины зарплату 70–100 тыс. рублей. Около 19,6% опрошенных полагают, что их партнер должен зарабатывать 50–70 тыс. рублей, а 17% – 30–50 тыс. рублей, при этом на заработок партнера от 15 до 30 тыс. рублей согласны лишь 2,7% опрошенных, передает РИА «Новости».

В то же время большинство мужчин высказало более скромные пожелания о доходах женщин: наиболее распространенный диапазон ожиданий для второй половины (26,3%) составил от 30 до 50 тыс. рублей в месяц. Примерно 17,7% респондентов хотели бы, чтобы доход партнерши составлял 100 тыс. рублей, а 10,5% мужчин устроила бы сумма от 70 до 100 тыс. рублей.

При этом большинство опрошенных (по 64% среди представителей обоих полов) сходится во мнении, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Следующий по популярности вариант ответа, что доходы в паре должны быть равны – об этом заявили 21,8% мужчин и 25,9% женщин.

Около 13,2% респондентов мужского пола ответили, что женщина может вообще не работать, однако такой же точки зрения придерживается лишь 7,4% женщин. В то же время ни одна участница опроса не поддержала мнение, что мужчина может вообще не зарабатывать, а вот 0,7% мужчин считают такую ситуацию допустимой.

Компания проводила исследование в феврале-марте, в нем приняли участие свыше 1 тыс. 500 человек со всей страны.

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