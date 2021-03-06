Cоответствовать «духу времени» — новым оружием итальянской мафии стал TikTok

06.03.2021, 8:14, Новости дня

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Итальянская мафия избавляется от устаревших клише и проводит экспансию в социальных сетях, передаёт ARD. С помощью видеороликов, размещаемых на платформе TikTok, члены «Коза ностры» и других преступных организаций стремятся продемонстрировать силу, разграничить сферы влияния между кланами и завоевать внимание молодёжи.



Reuters

Видео длится 27 секунд. Оно представляет собой демонстрацию силы мафии. Среди видеороликов с танцами и советами по стилю на платформе TikTok. На фоне модной музыки из Неаполя можно наблюдать армаду из более чем 50 мотоциклистов, мчащихся по тускло освещённой улице. Видео сопровождается смайликом в виде короны, которая является символом местного клана Каморры, пишет ARD.

«TikTok приобрёл важное значение для мафии. С помощью видеороликов, в которых молодые члены клана на своих скутерах и мотоциклах вторгаются в один из городских районов, они сигнализируют: этот район принадлежит нам», — отмечает Марчелло Равведуто из Университета Салерно, который в течение многих лет исследует феномен мафии.

Подобные видео призваны сеять страх и демонстрировать силу преступных организаций. Они будто воспроизводят девиз: «Здесь, в этом квартале, правит мафия». По словам генерального прокурора Италии по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо, TikTok начинает играть всё более важную роль для организованной преступности. В интервью газете La Repubblica прокурор предупреждает: «Это явление усилилось в последние месяцы. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать своё присутствие и силу, даже если применяется меньше насилия. Для этого используются такие платформы, как TikTok».

Цель, которую преследует мафия, — разграничить сферы влияния с помощью устрашающих видеороликов. Другая цель — создать «крутой и гламурный» образ. В роликах на платформе TikTok юные мафиози носят дорогую одежду, ездят на больших машинах и показывают роскошные квартиры. Видеоклипы часто сопровождаются musica neomelodica (неомелодической музыкой. — ИноТВ), популярной на юге Италии, в которой, помимо любви и свободы, воспевается уважение и семейная честь.

По мнению экспертов, мафия неслучайно использует именно TikTok. Платформа в настоящее время является самой быстроразвивающейся социальной сетью. Выступающий против мафии писатель и журналист Карло Бонини утверждает: «Итальянские мафиозные организации оставались могущественными на протяжении поколений, потому что им всегда удавалось следовать духу времени. Ошибочно предполагать, что в 2021 году мафия предстанет в том виде, в каком мы её знаем по «Крёстному отцу» Марио Пьюзо. Мафия больше не ходит в шляпах на голове и с обрезом в руках. Архаичные способы проявления силы приобрели современный вид».

Таким образом, по словам Бонини, мафия вписывается в современную эпоху, например, с помощью видеороликов, в которых освобождение из тюрьмы и воссоединение с семьёй предстают как гламурные мероприятия. TikTok, как считает исследователь Равведуто, является своего рода новым оружием «Коза ностры»: «Это опасное оружие, потому что оно заставляет воспринимать мафию как что-то, живущее по соседству. В видео, сопровождаемых музыкой, мафия выглядит гламурно — как будто она «в ходу» и может завоевать лайки молодёжи».

В другом видео на платформе TikTok молодой человек в капюшоне с неаполитанским акцентом хвастается, что он получает €300 в день за то, что он «стоит на шухере для мафии». Кроме того, в TikTok распространяются видео, в которых осуждённые, находящиеся под домашним арестом, разрезают электронные браслеты на щиколотках.

По словам Равведуто, мафия помещает в центр этого красочного видеомира определённое послание: «Мы сильны, государство не может с нами ничего поделать». «Мафия представляет образ жизни, альтернативный образу жизни порядочных людей. С помощью демонстрируемого богатства она жестоко и высокомерно пытается показать, что нормальный образ жизни не может быть успешным», — подчёркивает исследователь.



Генеральный прокурор по борьбе с мафией Кафьеро де Рахо утверждает, что принять меры против пропаганды мафии в TikTok трудно. Видео, в которых представлены не преступные деяния, а демонстрация власти и богатства, оспаривать с юридической точки зрения непросто, передаёт слова прокурора ARD.