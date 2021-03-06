Западу нельзя позволить России сближаться с растущим Китаем

06.03.2021, 8:14, Новости дня

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Разворот РФ на Восток всегда был реакцией на то, что она воспринимала как предательство или принуждение Запада, и это является циклической моделью поведения, которая будет влиять на мировой баланс сил в наступающем десятилетии. Поэтому, как пишет The National Interest, США и их западным партнёрам сегодня необходимо решить проблему, как привлечь Россию к сотрудничеству, не подтолкнув её ещё больше к растущему Китаю.



Reuters

Исторически периодическое желание РФ обращаться к Востоку было реакцией на то, что она воспринимала как предательство или принуждение Запада. Ещё в середине XIX века российский писатель Фёдор Достоевский предупреждал о том, что при возрождении РФ после поражения в Крымской войне она обратится к своей «азиатской русскости», так как христианская Британская империя вступила в альянс с Османской империей. Поэтому, как пишет The National Interest, недавнюю дипломатическую размолвку РФ и Европейского союза, приведшую к тому, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров угрожал разорвать связи с ЕС, следует рассматривать как циклическую модель поведения, которая будет влиять на отношения РФ и Запада и мировой баланс сил в наступающем десятилетии.

Как отмечает автор материала, Владимир Путин с самого прихода к власти использует сотрудничество с Китаем в качестве геополитического и внутреннего ограждения перед предполагаемым западным вторжением. Он возложил на себя обязанности защищать «традиционную» Россию от либерального демократического Запада, и США и их союзникам не стоит надеяться, что в ближайшее время РФ изменит своё поведение.

Однако, поскольку администрация президента Байдена пытается наметить политику в отношении РФ после недавнего продления договора СНВ-III, желаемой целью должна оставаться возможность установления в ближайшие годы взаимоуважительных отношений между двумя странами. По мнению автора статьи, Байден как человек, глубоко связанный с внешней политикой Америки в последние три десятилетия, должен учесть ошибки предыдущих администраций и ответственно отнестись к бесчисленным вмешательствам США на Ближнем Востоке. Наряду с этим следует отказаться от традиционной ограниченности и привлечь Россию на равных основаниях действовать на двустороннем дипломатическом уровне.

Также, чтобы развеять страхи Москвы о дипломатической изоляции от Западной Европы и угрозе расширения НАТО, США должны выработать определённый уровень доверия и доказать России, что они действительно хотят видеть её в качестве ответственного члена европейского сообщества.

«Раньше баланс сил был основан на военной мощи, сегодня он строится на развитии внутренней энергетики. Таким образом, продолжающееся обращение РФ к Востоку и её инициативы в сфере энергетической безопасности в Арктическом регионе и других областях гарантируют, что в ближайшие десятилетия она останется глобальной державой. Поэтому для продвижения вперёд Соединённые Штаты и их западные партнёры должны будут решить проблему, как привлечь Россию к сотрудничеству, не подтолкнув её ещё больше к растущему Китаю», — заключает автор материала.