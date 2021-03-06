 

Турецкий инженер рассказал о том, как попал в «рабство» к Илону Маску

06.03.2021, 8:14, Новости дня
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Турецкий инженер Бюлент Алтан, работавший на американскую компанию SpaceX в начале 2000-ых, обвинил её владельца Илона Маска в том, что он обращался с ним и его коллегами как с «рабами», пишет Hürriyet Daily News. В своей книге он рассказал, как работников держали на острове в изоляции без еды, а нормально поесть дали только после успешных испытаний ракеты.


Reuters

Турецкий инженер Бюлент Алтан, участвовавший в разработке первой ракеты американской компании SpaceX Falcon-1, обвинил её владельца Илона Маска в том, что он заставлял работать его и его коллег как «рабов», пишет Hürriyet Daily News.

«Нас оставили одних на острове», — рассказал он в своей книге «Взлёт». Речь идёт о начале 2000-ых и крошечном острове Омелек в Тихом Океане, поясняет издание. Как считает Алтан, Маск настаивал на том, что они «обязаны преуспеть».

«В первые годы на острове была большая проблема с логистикой. Еда на остров поставлялась с задержками», — пишет турецкий инженер. По его словам, осенью 2005 года работники «устроили забастовку»: «Мы все сидели на берегу острова как дикие животные в ожидании добычи».

«Через некоторые время самолёт, который не смог приземлиться на острове, сбросил замороженные куриные крылышки и сигареты, и мы бросились всё это собирать», — рассказал Алтан. Первые испытания Falcon-1 закончились неудачей: ракета взорвалась и упала в океан. Во ходе второго теста в марте 2007 она вышла в космос. Но только после третьего испытания работникам на острове дали много хорошей еды и напитков. 



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