Amazon открыл в Великобритании первый магазин без касс

06.03.2021, 8:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В новом супермаркете, открытом на территории Великобритании, совсем нет ни касс, ни кассиров. Вся оплата производится автоматически бесконтактным способом. Владельцем же ультрамодной торговой точки стал гигант интернет-торговли Amazon.

Выбор товара производится самым обычным способом. Покупателю нужно лишь снять с полки понравившиеся вещи и положить в корзину. Однако при входе придется просканировать QR-код, который идентифицирует вас и временно прикрепляет взятую корзину к заранее созданном личном кабинете.

При выходе также производится сканирование штрих-кодов на товарах. Таким образом, покупатель получает счет на свой смартфон, который и оплачивает по безналичному расчету при помощи специального приложения.