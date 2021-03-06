Amazon открыл в Великобритании первый магазин без касс
06.03.2021, 8:12,
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В новом супермаркете, открытом на территории Великобритании, совсем нет ни касс, ни кассиров. Вся оплата производится автоматически бесконтактным способом. Владельцем же ультрамодной торговой точки стал гигант интернет-торговли Amazon.
Выбор товара производится самым обычным способом. Покупателю нужно лишь снять с полки понравившиеся вещи и положить в корзину. Однако при входе придется просканировать QR-код, который идентифицирует вас и временно прикрепляет взятую корзину к заранее созданном личном кабинете.
При выходе также производится сканирование штрих-кодов на товарах. Таким образом, покупатель получает счет на свой смартфон, который и оплачивает по безналичному расчету при помощи специального приложения.
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