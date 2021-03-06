Огромные отпечатки босых ступней обнаружил на своем участке житель Канады

06.03.2021, 7:44, Разное

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В конце января 2021 года нечто забралось на двор жителя канадского города Келоуна и разорвало мусорное ведро, а затем сломало ворота. Затем на своем дворе мужчина обнаружил огромные отпечатки явно человекоподобного существа.

p>Житель города Келоуна, что на крайнем западе Канады, обнаружил на территории своего участка впечатанные в грязь следы ступней, похожих на человеческие.

Только необычно большого размера.

Как сообщает местный сайт Келоуны, Рой Уотсон живет на улице Джун Спрингс Роуд на востоке Келоуны и в конце февраля он опубликовал в соцсетях фотографию одного из найденных им огромных отпечатков ступней.

"Жители Восточного Келоуна, будьте осторожны! Сегодня утром я нашел у себя во дворе возможные отпечатки следов сасквоча (североамериканский йети). Я живу на Джун Спрингс и еще раньше у меня был случай, когда я проснулся и обнаружил, что мое мусорное ведро разорвано на куски, а ворота в заборе сломаны. Кто-нибудь сталкивался с каким-то животным недавно или мог бы идентифицировать этот отпечаток? Все это совершенно странно", – написал Рой в комментариях к выложенному снимку.

По словам Уотсона, случай с разорванным мусорным баком произошел 19 января 2021 года, и у него были подозрения, что в его двор залез сасквоч, однако тогда он этому не поверил.

"Я сначала не поверил этому, но когда я увидел эти отпечатки, то это шокировало меня и полностью изменило мою точку зрения. Раньше я действительно не верил в подобное".

С того дня Уотсон пытался связаться с так называемыми экспертами по сасквочу, но единственный, кто с ним связался, был человек по имени Брайан Уэллс, который исследовал отпечатки на его дворе.

Уэллс заявил, что он не может подтвердить, что это отпечатки сасквоча, но также не исключил этого. Уотсон говорит, что след ноги соответствует примерно 17-20 размеру мужской обуви и что очень крупные ступни. К примеру 14 размер мужской обуви в Канаде равен 48 европейскому размеру. В самом широком месте ступня была равна 6 дюймам (15 см).

Уотсон сейчас находится в довольно нервном состоянии и говорит, что с момента нахождения этих отпечатков он не выпускает свою собаку во двор по ночам и всегда проверяет как тщательно заперта входная дверь. "Я полностью верю в это", – повторяет он.